Adıyaman'da Bıçaklı Kavga

Adıyaman'da 1 kişi çıkan kavgada bıçakla yaralındı.



Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi'nde, Veysel M. (23) adlı kişi, tartıştığı ismi henüz belirlenemeyen biri kişi tarafından bıçaklandı.



Veysel M, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Özel Adıyaman Park Hospital'e kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.