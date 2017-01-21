Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, birisi ağır 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre,Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Cami yakınında iki aile arasında kız alıp verme meselesinden tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Y.K. ile F.Ç. yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bıçakla yaralanan F.Ç'nin durumunun ağır olduğu olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.



Soruşturma sürdürülüyor.