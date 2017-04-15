Adıyaman'da Başarılı 200 Öğrenciye Bisiklet
Adıyaman'da başarılı 200 öğrenciye bisikletSAĞLIK Bakanlığı tarafından Adıyaman'da eğitim gören başarılı 200 öğrenciye bisiklet dağıtımı yapıldı.
Adıyaman'da başarılı 200 öğrenciye bisiklet
SAĞLIK Bakanlığı tarafından Adıyaman'da eğitim gören başarılı 200 öğrenciye bisiklet dağıtımı yapıldı.
Adıyaman Lisesi bahçesinde gerçekleşen bisiklet dağıtım törenine; TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılmak üzere gönderilen 2 bin bisikletten 200'ü kentte okuyan ve başarılı olan öğrencilere dağıtıldı sonrasında ise tur düzenlendi. Protokol üyeleri ve öğrenciler, bisikletlerle Gölbaşı Caddesi'nde tur attı.