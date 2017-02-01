Adıyaman'da Aranan 20 Zanlı Yakalandı

Adıyaman'da çok sayıda suçtan haklarında yakalama kararı bulunan 20 zanlı gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Kahta ilçesinde, cinayet, gasp ve çok sayıda hırsızlık suçundan haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların evlerine operasyon düzenledi.



Operasyonda, Adıyaman kent merkezinde 19 ve Kahta ilçesinde de bir kişi olmak üzere 20 zanlı gözaltına alındı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.