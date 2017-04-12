Adıyaman'da 'Arabulucu Toplum Liderleri' Projesi Başlatıldı

Adıyaman'da, Suriyeli ve Türk gençlerinin yer aldığı 'Arabulucu toplum liderleri' projesi başlatıldı.



Adıyaman Gençlik Evi Kültür Derneği tarafından başlatılan 'Arabulucu toplum liderleri' projesi kapsamında Suriyeli ve Türk 20 gence toplumsal barışa katkı sağlamaları amacıyla eğitimler verilmeye başlandı. Verilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanırken proje amacının kursiyerlerin yaşanan sorunları barışçıl yönden çözmelerine yönelik beceriyi kazandırılması olduğu vurgulandı. Konuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Gençlik ve Kültür Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Yeşim Çelik Süzer, eğitimden sonra gençlerin, etraflarında yaşanan sorunları barışçıl yönden çözmelerine yönelik beceriyi kazandırmayı amaçladıklarını, barış içerisinde daha rahat yaşayabilmek, kültürler arası alışverişin sağlanması için böyle bir proje hazırladıklarını belirtti. - ADIYAMAN