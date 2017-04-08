Adıyaman'da Amatör Maçta Kavga

Adıyaman 1. amatör kümede mücadele eden İl Özel İdare Spor ile Kahta Spor maçının ardından çıkan kavgada 1 polis yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Stadyumu'nda Play-Off'a yükselme maçına çıkacak olan takımın belli olacağı İl Özel İdare Spor ile Kahta Spor maçı Kahta Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takımın taraftar ve sporcuları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle saha giren taraftarlar ve oyuncular kavga etmeye başladı.



Çıkan kavga polis ekipleri tarafından büyümeden engellenirken stadyuma çok sayıda takviye çevik kuvvet ekibi sevk edildi.



Bir polis memurunun parmağının kırıldığı olayda ekipler, kavgaya karıştığı ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı.



Kavganın ardından parmağı kırılan polis memurunun taktığı yüzük, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.