Adıyaman'da, Ak Partililer kan bağışladı



AK Parti Adıyaman İl teşkilatı üyeleri tarafından Kızılay'a kan bağışı yapıldı.



Parti binasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında konuşan Kızılay Şube Başkanı Bekir Uyanık, kış aylarında kan stoklarının eksildiğini söyledi. Herkesi kan bağışında bulunma konusunda duyarlı olmaya davet eden Uyanık, "Havaların soğuk olması nedeniyle kan bağışını azaldı. Stoklarımızda yeterince olmadığı için kan bağışına ihtiyacımız var. Bu tür kampanyaların devam etmesini diğer sivil toplum ve siyasi partilerinde aynı duyarlılığı göstermesini bekliyoruz" diyerek Ak Partililere teşekkür etti.



Ak Parti üyeleri ise kan vermekten mutlu olduklarını dile getirerek, herkesi duyarlı olmaya davet etti.