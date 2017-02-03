Adıyaman'da 830 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Kahta ilçesinde bir otomobilde 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 5607 sayılı Kanuna muhalefet suçuyla mücadele kapsamında, yapılan çalışmalar neticesinde Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde icra ettikleri yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.



Araçta yapılan aramada 830 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.