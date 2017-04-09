Adıyaman'da 800 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçti

– ADIYAMAN'da polisin durumundan şüphelenip aradığı TIR'da kaçak 800 kilo tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.



Olay, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Bayrak'a ait 27 ACH 15 plakalı TIR'ın durumundan şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dorsede arama yaptı. TIR'da yapılan aramada 800 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tütüne el konulurken, sürücü İbrahim Bayrak gözaltına alındı.



- Adıyaman