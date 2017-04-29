Adıyaman'da 8 PKK'lı Öldürüldü

Adıyaman kırsalında PKK'lı gruba düzenlenen operasyonda 8 teröristin öldürüldüğü öğrenildi. Adıyaman'da PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda bir grup terörist Çamyurdu-Yazıbaşı arasındaki kırsal alanda sıkıştırılmış, yapılan teslim ol çağrılarına ateş ile karşılık veren terörist grubu ile çatışmaya girilmişti.



Çatışmada 8 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildi öğrenildi. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.



(Ahmet Arslantaş/İHA)