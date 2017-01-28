Adıyaman'da 62 Kişi Karbonmonoksit Gazından Etkilendi

Geceden itibaren şiddetli rüzgarın etkisi altına giren Adıyaman'da 62 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.



Meteorolojinin şiddetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı yaptığı Adıyaman'da rüzgar sobalı evlerde gaz sızıntılarına yol açtı. Saatteki hızı 38 kilometre olan rüzgar sobalı evlerde hayatı olumsuz etkiledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen vatandaşlar hastanelere akın etti.



Adıyaman merkezde 15, Besni ilçesinde 31, Kahta ilçesinde 12, Gölbaşı ilçesinde 4 olmak üzere toplam 62 kişi zehirlendiği gerekçesiyle hastanelere kaldırıldı.



Vatandaşların bazıları sağlık ekipleri tarafından bazıları ise kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 1 çocuğun durumunun ciddi olduğu, diğerlerinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN