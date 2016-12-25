Adıyaman'da 550 Polisle Huzur Operasyonu

ADIYAMAN ve ilçelerinde 550 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde 550 polisin katılımıyla gece saatlerinde 'yaman 02' adı verilen huzur operasyonu düzenlendi. Kentin çeşitli bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde denetim yapıldı. Özel hareket polislerinde görev aldığı uygulamada çok sayıda işyeri arandı, kişilerin ise kimlik sorgusu yapıldı.



- Adıyaman