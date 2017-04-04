Adıyaman'da 377 polisle huzur uygulaması



ADIYAMAN'da 377 polisin katılımıyla kent genelinde huzur operasyonu düzenlendi.



Merkez ve ilçelerde kafe ve eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 377 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde bulunan şahısların üst araması yapılarak kimlik kontrolü yapıldı.