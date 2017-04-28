Adıyaman'da 340 polisle huzur operasyonu



ADIYAMAN'da 340 polisin katılımıyla kent genelinde huzur operasyonu düzenlendi.



Merkez ve ilçelerde kafe ve eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 340 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde bulunan şahısların üst araması yapılarak kimlik kontrolü yapıldı. Araç sürücüleri ise alkol kontrolünden geçirildi.