Adıyaman'da 23 Nisan Kutlamaları Başladı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 97. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da kutlanmaya başlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 97. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da kutlanmaya başlandı.
Adıyaman'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulması ile start aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlanan törene İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN