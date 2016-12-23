Önceki gün yağan kar nedeniyle yol açma çalışmaları sürerken Adıyaman'da, 20 köy ve 29 mezraya ulaşım sağlanamıyor.



Adıyaman İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün 88 köy ve 120 mezra yolunun ulaşıma kapandığı Adıyaman'da 20 köy ve 29 mezraya ulaşım sağlanamıyor.



Adıyaman merkeze bağlı 7, Gerger'e bağlı 2, Gölbaşı'na bağlı 6, Kahta'ya bağlı 1, Sincik'e bağlı 4 köy olmak üzere toplam 20 köy ve bağlı 29 mezraya ulaşım sağlanamıyor. - ADIYAMAN