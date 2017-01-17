Adıyaman'da 15 Temmuz Seminer Verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aday öğretmenlere "Türkiye'de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci" konulu seminer verildi.



Gölbaşı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, aday öğretmenler ve çok sayıda kişi katıldı. Gerçekleşen seminerde konuşan Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan askeri müdahaleleri ve bunların demokratik yaşama zararları, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve sonrasındaki demokrasi zaferinin Türk tarihindeki önemi, demokratik bir toplumun oluşumunda öğretmenlerin ve okulun rolünden bahsetti.



Müdür Özdemir, 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması için öğretmenlere büyük görev düştüğünü belirterek, tüm öğrencilerin değerli olduğunu ve bir kişiyi bile ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti. - ADIYAMAN