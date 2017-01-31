Adıyaman'da 10 Bin Liralık Tütün Hırsızlığına 2 Tutuklama

ADIYAMAN'da, bir binanın bodrum katından 10 bin lira değerinde tütün çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Olay, dün gece Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı binanın bodrum katından çaldıkları tütünleri kamyonete taşıyan Y.K ve T.A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Yaklaşık 10 lira değerindeki tütün sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.



- Adıyaman