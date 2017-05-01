Adıyaman'da 1 Mayıs Kutlamalarına Beklenenin Altında Katılım Oldu

Adıyaman'da Emek ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına beklenenin altında katılım oldu.



İtfaiye kavşağında toplanan grup polis noktasında tek tek aranarak alana alındı. Platformda bulunan SES, BES, Eğitim-Sen, Tarım Orkam-Sen ve CHP'li gruplar Emniyet Müdürlüğü yanındaki alana girdi. Yaklaşık 200 kişilik grubun katıldığı kutlama için alana gelenler, yapılan konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Her yıl yoğun katılımın olduğu kutlamalara bu yıl az sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN