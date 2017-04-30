Adıyaman 'Çözüm Süreci'nin Son Günlerindeki 3 Saldırının Faili Teröristler Öldürüldü

'Çözüm Süreci'nin son günlerindeki 3 saldırının faili teröristler öldürüldü



ADIYAMAN kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten 4'ünün, 2015 yılında 'çözüm süreci'nin son günlerinde 2 asker ve 1 korucunun şehit edildiği 3 saldırının failleri olduğu ve başlarına 300 bin ile 1 milyon lira ödül konularak arandığı ortaya çıktı.



Güvenlik güçleri, dün sabah erken saatlerde merkeze bağlı Çamyurdu ile Yazıbaşı köyleri kırsalında savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 8 teröristi etkisiz hale getirip, barındıkları alanları imha etti. Cesetleri, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan teröristlerden dördünün kimliği belirlendi. Öldürülen teröristlerin güvenlik güçlerince 'aranan teröristler' listesinde yer alan Veli Temirci, Abuzer Arıca, Fırat Berkpınar ve Şefik Körman oldukları anlaşıldı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 20 Temmuz 2015'te Adıyaman'da Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın şehit edildiği, 2 askerin de yaralandığı, 24 Haziran 2016'da Boğazözü Köyü kırsalında Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit edildiği ve 9 Eylül 2016'da Bahçe mezrasında güvenlik korucusu Yusuf Sönmez'in şehit edildiği saldırıların failleri oldukları ortaya çıktı.



BAŞLARINA ÖDÜL KONULMUŞTU



Teröristlerin, İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler' listesinde başlarına 300 bin ile 1 milyon lira para ödülü konularak 'yeşil' ve 'gri' kategoride arandıkları ortaya çıktı. Teröristlerin yakalanması için daha önce de üzerinde PKK'lıların fotoğrafları ve ödül tutarlarının da yazıldığı Kürtçe ve Türkçe afişler basılarak, kentin birçok noktasına asılmıştı. Dün düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilen ve 2 yıllık süreçte 3 saldırıyı düzenleyen teröristlerin, yeni eylem hazırlığında olduğu da kaydedildi.