Adıyaman Besni'de Hayvan Hırsızlığına 2 Tutuklama

Besni'de hayvan hırsızlığına 2 tutuklama



ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.



Kasım 2016 tarihinde ilçeye bağlı Sugözü Köyü'nde 4 büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen Mustafa K. ve İsmail P., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerinş, hayvan hırsızlığı yaptığı sırada olay yerinde düşürdükleri kol saati ele verdiği belirtildi. Besni'ye getirilip sorgulanan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Adıyaman cezaevine gönderildi.