Adıyaman Besni'de 61 Korucu Yemin Etti

Besni'de 61 korucu yemin etti



ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde görev yapacak olan 61 güvenlik korucusu, düzenlenen törenle yemin etti.



Besni merkez ve bağlı 11 köyde görev yapacak 61 güvenlik korucusu için İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi. Törene; Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Avan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile korucuların aileleri katıldı.



Törende konuşan Kaymakam Ahmet Gencer, Türkiye'nin terör örgütleri ile zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Millet olarak her zaman uyanık olmak zorundayız. Sizler ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyen tüm terör örgütlerine ve hainlere karşı jandarmamızla ve emniyetimizle birlikte mücadele edeceksiniz. Sizlerden hakkaniyetten, adaletten, doğruluktan ve hukuktan ayrılmadan görev yapmanızı istiyorum. Hepinize yeni görevinizde başarılar diliyor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum" dedi.



Jandarma Kıdemli Başçavuş Arif Bekar ise, güvenlik korucularının her türlü suça ve suçluya karşı köyünü ve vatanını gerekirse canları pahasına koruyacaklarını ve ailelerine karşı onurlu ve haysiyetli bir yaşam bırakacaklarına karşı inançlarının tam olduğunu söyledi. Mücadelelerinin bölücü terör örgütleriyle olduğunu ifade eden Bekar, "Bir kişinin köyüne canına ailesine ve hatta namusuna kasteden böl, parçala yok et politikasıyla hareket eden bir örgüt sizlerin karşısında eriyip yok olup gidecek ve tarihin derinliklerine bir daha hiç çıkmayacak şekilde gömülecektir. Bundan hiç şüphemiz yoktur. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır diyerek, konuşmama son verirken hep birlikte daha iyiye, daha mükemmele ulaşmak için siz güvenlik korucuları ettiğiniz yemine bağlı kalarak önünüzdeki her engeli aşıp ilerlemenize devam edeceğinizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



Konuşmaların ardından korucular hep birlikte yemin etti.