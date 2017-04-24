Adıyaman Belediyesinde Teknik Personele Netcad Eğitimi

Adıyaman Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansının finansörlüğünde bünyesinde çalışan teknik personele NetCad eğitimi verdi.



Vatandaşa daha sağlıklı hizmet verebilmesi için bünyesinde bulunan personele donanımını arttıracak eğitimler vermeye devam eden Adıyaman Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansının finansörlüğünü üstlendiği eğitimi gerçekleştiriyor.



Adıyaman Belediyesi bünyesinde bulunan Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri ve İmar Müdürlüklerinde çalışan teknik personele yönelik NetCad eğitimi vermeye başlandığını açıklayan yetkililer, 10 gün sürecek olan eğitimler sonunda katılımcılara belge verileceğini dile getirdi. - ADIYAMAN