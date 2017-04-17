Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbolcusu Milli Takıma Davet Edildi

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımının oyuncusu Mustafa Şaşmaz, milli takım aday kadrosuna davet edildi.



Bu sezon mücadele ettiği Türkiye İşitme Engelliler Deplasmanlı 1. Futbol Liginde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımının golcü oyuncusu Mustafa Şaşmaz, Temmuz ayında Samsun'da gerçekleştirilecek olan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatlarına katılacak olan milli takımının aday kadrosuna davet edildi. Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin tarafından 2016 yılında Polonya'da gerçekleştirilen ve Türkiye'nin Avrupa ikincisi olduğu İşitme Engelliler U-21 Milli Takım kadrosunda da yer alan Mustafa Şaşmaz'ı makamında ağırlayarak tebrik eden Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, oyuncusuyla gurur duyduklarını dile getirdi. Mustafa Şaşmaz, milli takımımızın Ankara Kızılcahamam kampına katıldı. - ADIYAMAN