Adıyaman Belediyesi Adıyaman'ı En İyi Şekilde Tanıtacak

Adıyaman Belediyesi, 20-23 Nisan tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan 'Adıyaman Tanıtım Günleri'nde Adıyaman'ın tanıtımına katkı sunmak için hazırlıklarını tamamladı.



20-23 Nisan tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan 'Adıyaman Tanıtım Günleri'nde Adıyaman'ı her yönüyle tanıtmak için hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, deneyimli ekip ve Adıyaman'ı anımsatan materyallerle Atatürk Kültür Merkezinde yerini aldı. Adıyaman'ın kültürünü, tarihini ve doğasını Ankara'da bulunan yerli ve yabancı turistlere tanıtmak için broşürler hazırlayıp, çeşitli ikramlarda bulunacak olan Adıyaman Belediyesi, açacağı stant ile 4 gün boyunca Adıyaman merkez ve ilçelerindeki değerleri tanıtacak. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, "20 Nisan Perşembe günü saat 12.00'da davul şov, halk oyunları, Latif Doğan ve Kahtalı Mıçı konserleri ile açılışı gerçekleştirilecek olan Adıyaman Tanıtım Günleri'nin ikinci gününde kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra Cahit Çiftçi katılımcılara bir konser verecek.



Tanıtım Günlerinin üçüncü gününde Kemal Arda sevenleriyle buluşacak. Son gün ise Halk Oyunları gösterisi ve Harfane ile konuklara veda edilecek. Her gün sabah saat 10.00'da açılacak olan tanıtım günlerimiz gece saat 22.00'da kapanacak" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN