Adıyaman Başkan Kutlu, Tokmakla 'Kös'e Vurdu

Başkan Kutlu, tokmakla 'kös'e vurdu



ADIYAMAN'da, Ak Parti İl Başkanlığı tarafından 'evet' kafenin açılışına katılan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'dan, eline aldığı tokmakla mehter takımının 'kös'ünü çaldı. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 'evet' kafe açılışına; TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüserv Kutlu, Ak Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ve çok sayıda partili katıldı. Açılışta mehter takımının başına geçen Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, eline aldığı tokmakla 'kös'e vurdu. Mehter takımına eşlik eden Kutlu'nun performansı izleyenlerden alkış aldı. Daha sonra yapılan duanın ardından 'evet' kafenin açılışı gerçekleştirildi.