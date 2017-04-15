Adıyaman Ağaçta Mahsur Kalan Kumruyu Itfaiye Kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı



ADIYAMAN'da ağaçta kanat ve ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan kumru kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, gece saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Kumru kuşunun bir ağaçta mahsur kaldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, merdiven yardımıyla çıktıkları ağaçta mahsur kalan kumruyu kurtardı. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne götürülerek kanatları ve ayaklarına dolanan ip çıkarılan kumru kuşu, doğaya salıverildi.