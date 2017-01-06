Adıyaman Adalet Sarayı'nın Girişinde Ek Önlemler Alındı

Adıyaman Adalet Sarayı'nın ön kısmına araç girişini engellemek için demir bloklar yerleştirildi.



Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kamu kurumlarına ve güvenlik güçlerine yönelik terör örgütleri tarafından yapılan saldırılar sonrasında güvenlik önlemleri arttırılıyor. Son olarak İzmir Adalet Sarayına yönelik terör saldırısı sonrasında Adıyaman Adalet Sarayı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı. Adalet Sarayının bir girişini tamamen kapatan yetkililer, ana giriş kapısının bulunduğu bölüme ise araçların girmesini engellemek için demir bloklar yerleştirdi.



Terör örgütlerinin olası bir saldırısına karşı güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. - ADIYAMAN