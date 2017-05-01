Adım Adım AKK'sız Günler Geliyor, Turkcell Superonline AKK'yı Kaldırdı.





Turkcell Superonline bugün yayınladığı bir basın duyurusuyla Adil Kullanım Kotası'nı tamamen kaldırdığı ilk paketini açıkladı. Turkcell Superonline AKK'yı Kaldırdı …



Adil Kullanım kotası konusunda sıkıntılar yaşayan ülkemizde adım adım AKK'sız günlere doğru ilerliyoruz. TurkNet'in ardından AKK'yı kaldıran ikinci servis sağlayıcı Turkcell Superonline oldu.



Fiber altyapıya sahip kullanıcılar özel olan yeni paketi, Fiber Platin Kampanyası'nda 100 Mbps'e kadar AKK'siz internet imkanı sunmaya başladı.



AKK'sız Fiber Platin Paketinde Neler Var?





24 aylık taahhüt karşılığında 4 farklı hız seçeneği sunuluyor. 25 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps ve 100 Mbps.



25 Mbps hız sunulan paket için 89 TL,

35 Mbps hız sunulan paket için 139 TL,

50 Mbps hız sunulan paket için 169 TL,

100 Mbps hız sunulan paket için 299 TL talep ediliyor.



Başka servis sağlayıcılarından geçişlerde kullanıcıya yansıtılan iptal bedeni'de karşılıyor.



BTK'nın Yeni Adil Kullanım Kotası Uygulaması, AKK 1 Mayıs'ta Kalkıyor



http://www.teknotalk.com/turkcell-superonline-akk-yi-tamamen-kaldirdi-57008/