Adım adım 1. lige!

Bayraklılı kızlar 27'de 27 yaptı

Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol takımı, 2016-2017 sezonunda 10 takımdan oluşan normal ligde 18'de 18 yaparak grubunu namaglûp lider bitirdi. Bu sezon yaptıkları müsabakaların tamamında hiç yenilgi yüzü görmeden adını eleme grubuna yazdıran Bayraklı'nın perileri müthiş seriyi burada da devam ettiriyor. 6 takımdan oluşan grupta en son Bosna Basket'i 84-64 yenen kızlar böylece gruplarda 9'da 9 yaptı. Potanın perileri bu sezon oynadığı 27 maçın 27'sini de kazanmış oldu. Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol takımı, gruplardaki son maçını 30 Nisan'da Osmaniye'de AS Kadirli ile yapacak. Adana'da oynanacak 6'lı finali garantileyen Bayraklı'nın perileri burayı ilk ikide bitirmesi halinde İzmir'i 1. ligde temsil edecek.

İNANIYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, kadın basketbol takımının iyi bir hava yakaladığına dikkat çekerek, "Sezon başında yerinde transferler yaptık. Kızlarımız bu sezon oynadıkları tüm maçları kazandı. Bu gerçekten önemli bir başarı. Önlerinde tek bir engel kaldı. Burada da aynı başarıyı göstereceklerine inanıyoruz. Belediye olarak spora ve sporcuya elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu desteğin neticesinde gelen başarılar bizi oldukça mutlu ediyor" dedi.