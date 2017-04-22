Adile Kurt Karatepe Konseri
ADİLE KURT KARATEPE KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
ADİLE KURT KARATEPE KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Eyüp
Mekan : Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No: 18 Eyüp
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Kategori : ADİLE KURT KARATEPE KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io