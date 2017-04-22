Adile Kurt Karatepe Konseri

ADİLE KURT KARATEPE KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Adile Kurt Karatepe Konseri

ADİLE KURT KARATEPE KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Eyüp

Mekan : Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No: 18 Eyüp

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Kategori : ADİLE KURT KARATEPE KONSERİ

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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