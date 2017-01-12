Adilcevazlı Minik Öğrenciler "15 Temmuz'u" Çizdi

Adilcevaz Atatürk Ortaokulu öğrencileri, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olayları anlatan resimler çizip, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polislere gönderdi.



Adilcevaz Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Murat Barlak'ın başlattığı "Öğrencilerin Polislerle Resimli Buluşması" Projesi kapsamında çizilen resim ve yazılan mektuplar, ilçedeki polislere ulaştırıldı.





Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Murat Barlak, yaptığı açıklamada, "İlk önce 15 Temmuz'u anlatan bir sergi açmayı düşünüyorduk. Ancak öğrencilerimiz yaptığımız resimleri ve yazdığımız mektupları polislerimizle paylaşmak istedik. Öğrencilerimi kutluyorum. Duygu dolu bir proje oldu." dedi.





Polislere resim ve mektupları takdim eden Atatürk Orta Okulu Müdürü M. Sena Yıldız, polislerin bu proje ile duygulu anlar yaşadığını belirterek "Allah bu ülkeye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın." diye konuştu.



Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Selcan Yiğit, yazdığı mektupta, şu ifadelere yer verdi:



"Biz rahat uyuyalım diye sizler canlarınızı ortaya koyuyorsunuz. Emin olun ki bizler de aileleriniz gibi her duamıza sizleri katıyor, her zaman sizlere dua ediyoruz. 15 Temmuz'da yaşanan olaylarda ve sonrasında şehit olan polislerimizin inşallah cennettedir. Allah onlara en güzel yerleri verecektir. Ben de büyüyünce polis olacağım. Sizler gibi vatanımı koruyacak ve bizden küçüklerin rahat bir hayat yaşamaları için çalışacağım. Allah sizi önce cennet kokulu annelerinize, emeğini esirgemeden büyüten babalarınıza, beraber gülüp ağladığınız kardeşlerinize, yollarınızı dört gözle bekleyen eşlerinize, son olarak öpmeye doyamadığınız ya da haberini beklediğiniz evlatlarınıza sağ salim kavuşmanızı nasip etsin."



Polisler ise öğrencilere teşekkür etti.