Adilcevaz Teog Başarısını Yükseltti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) 52,00 puan ortalamasıyla ilçe genelindeki başarısını yükseltti.



Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, elde edilen başarının ekip işi olduğunu belirterek, eğitim alanında önemli başarılar yakaladıklarını ifade etti. Yavuz Beşkardeş, TEOG birinci dönem sınavında ilçe genelinde başarı seviyesini yükselttiklerini belirterek, "Açıklanan TEOG resmi sonuçlarına göre ilçemizdeki eğitim başarısı 5 puan artmıştır. İlçemizde 2014-2015 TEOG ortalama başarısı 47.08, 2015-2016 ortalama başarısı 47.56 olurken, eğitimde yaptığımız çalışmalarımızın karşılığını alarak 2016-2017 TEOG ortalamasını 52.00 puana çıkararak, ilçemizdeki eğitim kalitesini ve başarı ortalamasını arttırdık. Yakalamış olduğumuz bu başarı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu başarıyı elde edebilmek için sıkı çalışma temposu içinde olan tüm eğitimci ve idareci arkadaşlarımıza, duyarlı velilerimize ve derslerine sıkıca sarılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah yapacağımız planlı çalışmalar sonucunda başarılarımızı daha üst seviyelere çıkaracağız" dedi.



Öte yandan bölgede TEOG sınavı başarılarında düşüş yaşanırken, Bitlis'in il geneli olarak geçen yıla oranla TEOG başarısını 2 puan arttırdığı bildirildi. - BİTLİS