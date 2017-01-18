Adilcevaz Onkoloji Hastanesine Yeni Atama

Adilcevaz Onkoloji Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne Hayati Nacar'ın getirildi.



Nacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir Onkoloji Hastanesinde Müdür yardımcılığı görevini yürüttüğünü hatırlattı.



Bütün çalışanlarla ekip ruhu ile hareket edeceklerini belirten Nacar, halka daha iyi ve kaliteli hizmetin sunulması için gayret göstereceklerini söyledi.