Adilcevaz'da Teog Heyecanı

Adilcevaz'da, Milli Eğitim Bakanlığınca Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ikinci oturumu yapıldı.



Orta okul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınav 09.00'da başladı.



İlçe genelinde 24 merkezde gerçekleşen sınava 588 öğrenci katıldı. Sınavda 255 öğretmen de gözlemci olarak görev aldı.



Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, sınav merkezlerini gezerek, öğrencilere moral ziyareti yaptı.



Öte yandan merkezi ortak sınavların soru ve cevapları ile çözüm videolarının bugün 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayımlanacağı bildirildi.