BİTLİS'in Adilcevaz İlçesi'nde PVC yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Kaza, Adilcevaz-Erciş Karayolu'nun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Adilcevaz'dan Erciş yönüne giden Aydın Özer yönetimindeki 27 SV 127 plakalı PVC yüklü TIR, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine şarampole devrildi. Devrilen TIR'ın altında kalan sürücü Aydın Özer, kaza yerinde öldü. Kaza yerine 112 acil ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu, Aydın Özer'in cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Adilcevaz'da Pvc Yüklü Tır Devrildi; 1 Ölü
BİTLİS'in Adilcevaz İlçesi'nde PVC yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
BİTLİS'in Adilcevaz İlçesi'nde PVC yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.