Adilcevaz'da Mesleki ve Teknik Eğitim Protokolü İmzalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mesleki ve teknik eğitimini daha nitelikli hale getirmek için, kurumlar arasında mesleki ve teknik eğitim protokolü imzalandı.



İmzalanan protokol sayesinde, mesleki ve teknik eğitim alanında taraflar arasında işbirliğinin artırılarak sürekli hale gelmesi sağlanacak. Adilcevaz Belediyesi'nde düzenlenen işbirliği protokolüne Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, Adilcevaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Aldağ, Adilcevaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mmüdürü Zülfikar Saban ve Adilcevaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Hallaç katıldı. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, eğitime ciddi destek verdiklerini ifade ederek, "Adilcevaz Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri ilçemizdeki eğitim ve öğretime ciddi katkılar sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Özellikle ilçemizde bilgi ve becerilerle donatılmış ve bu donanımın davranışlarına yansıtabilen nitelikli insan gücüne çok ihtiyaç vardır. İlçemizde eğitim gören çocuklarımızın eğitimi ve istihdamı kapsamında mesleki eğitim işbirliği protokolümüz, daha yaygın faaliyetler gerçekleştirmemize katkı ve fayda sağlayacaktır. Adilcevaz Belediyesi olarak bu projenin destekçisi olacağız. İnşallah attığımız bu imza ile birlikte, ilçemizin ve ülkemizin gelişip kalkınmasına çok büyük bir katkılar sağlamış olacağız" dedi.



İmzalanan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İmzalanan protokol ile birlikte protokole taraf kurum ve kuruluşların mesleki ve teknik eğitim ile ilgili ilçenin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda iş birliği içerisinde hareket edilecek. Bu işbirliğinin öğrencilerimiz adına çok faydalı olacağına inanıyorum. İmzaladığımız bu protokolle teorik ve pratik eğitimlerini bir arada tamamlayan öğrencilerimizi, yapabilecekleri işlere yönlendirerek toplumun ihtiyacı olan mesleklerde birer sanat erbabı olarak yetişmelerine katkı sağlamış olacağız" dedi.



Öte yandan mesleki eğitimlerin özendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından meslek liselerinde okuyan öğrencilerin sigortaları yapılarak son sınıflarda okuyan öğrencilere ise 380 TL maaş bağlandığı bildirildi. - BİTLİS