Adilcevaz'da Kaynaşma Toplantısı

Diyanet-Sen Adilcevaz Şubesi tarafından üyelere yönelik kaynaşma toplantısı düzenlendi.



İlçedeki bir restoranda düzenlenen programa, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti İlçe Başkanı Hamdi Tutçu, Diyanet-Sen Bitlis İl Temsilcisi Behzat Durak, Adilcevaz Müftü Vekili Orhan İmamoğlu ve imamlar katıldı.



Kaymakam Karaman, programda yaptığı konuşmada, din görevlilerinin toplumu aydınlatmak gibi önemli bir görev yürüttüğünü vurgulayarak, bölgenin hassasiyetinin dikkate alınarak her türlü terör eylemi ve propagandasına karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Din görevlilerinin toplumun aynası olduğunu vurgulayan Karaman, "Topluma, gençlerimize sahip çıkın. Devleti temsil ediyorsunuz. Ahlaklı, devletine ve bayrağına bağlı bir nesil yetiştirelim. Şu an terör örgütleriyle ciddi anlamda mücadele ediyor ve kararlılıkla üzerilerine gidiyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimiz ve özellikle İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. Ancak bizim geride kalanları kazanmamız gerekiyor. Bu da siz değerli imamlarımızın ve öğretmenlerimizin desteğiyle, öğrettikleriyle olur. İnsanların gönüllerini fethetmeliyiz." diye konuştu.



Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, "Din görevlileri ülkenin huzur ve barış ortamının manevi yönden temin edilmesinde en büyük etkendir. Önümüz ramazan, camilerimizin eksiklerinin giderilmesinde her türlü desteği vermeye hazırım. Siz değerli imamlarımızdan isteğim, vaazlarınızda kul hakkına daha fazla değinmenizdir. Allah her türlü günahı affediyor ama kul hakkını affetmiyor." ifadelerini kullandı.



Diyanet Sen İl Temsilcisi Behzat Durak da bu toprakların mayasında, özünde birlik, beraberlik, kardeşlik, kaynaşma, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma olduğuna dikkati çekerek, herkesin İslam kardeşliği çatısı altında bir arada olduğunu söyledi.



Diyanet-Sen'in 15 Temmuz'un nöbetçisi, 16 Nisan'ın "evet"çisi olduğunu ifade eden Durak, halk oylamasında kararlarının "evet" olduğunu yineledi.