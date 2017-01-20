Adilcevaz'da Karne Sevinci

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde okuyan 7 bin 700 öğrenciye karneleri dağıtıldı.



İlçede bulunan Mehmet Kamile Karahan İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. İlçe Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş'ten karne ve hediyelerini alan öğrenciler, tatile çıktı. Karne dağıtım töreninde konuşan Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, öğrencilere tatillerini iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, "Tatil süresince başarısız derslerinize çalışarak aynı zamanda oyun oynayarak tatilin keyfini çıkarmayı da ihmal etmeyin. Dönem boyunca öğrencilerimize katkı sağlayan öğretmen ve velilerimize çok teşekkür ederim. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yarıyıl tatilinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş'in de birer konuşma yapmasının ardından program sona erdi. - BİTLİS