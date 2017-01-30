Adilcevaz'da Karla Mücadele Çalışması

BİTLİS'in Adilcevaz İlçesi'nde 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.



Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu ilçede, karla mücadele seferberliği başlatıldı. İlçe merkezi başta olmak üzere ilçedeki bütün cadde ve sokaklardaki yolları açan ekipler, topladıkları karları kamyonlara yükleyerek ilçe dışına çıkarıyor. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "İlçemizde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz kardan kapanan tüm yolları açık tutmak için gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı devam ettiği sürece halkımızın mağdur olmaması için yol temizleme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



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