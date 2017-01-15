Adilcevaz'da "Halep'te İnsanlık Ölmesin" Kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfı Adilcevaz Şubesi öncülüğünde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasında toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi bölgeye gönderildi.



Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasına destek veren Adilcevazlılar, Merkez Şerefiye Camisinde topladıkları yardım malzemelerini bölgeye gönderilecek tıra yükledi.



Yardım malzemelerinin gönderileceği törende konuşan Adilcevaz Müftü Vekili Cengiz Öz, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi tarafından ülke genelinde başlatılan kampanyaya katkıda bulunduklarını söyledi.



Halkın büyük destek verdiği kampanyada, ihtiyaç sahibi mağdur ve mazlum kardeşlerinin ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkı sağlamaya çalıştıklarını aktaran Öz, "Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Suriye, iç savaşından ve bilhassa Halep kentinden mücahir olan insanlara yardım eli uzatan, onların hüzünlerini paylaşan ve kampanyamıza destek olan başta duyarlı Adilcevaz halkına ve hayırseverlere, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm çalışanlarına ve bilhassa bu organizasyonu takip eden İlçe Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Adilcevaz Şubesi yetkililerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Öz, yardım kampanyasında vatandaşların kuru gıda, kışlık elbise, elektrikli ısıtıcılar, battaniye ve yorgan gibi temel malzemeler getirdiğini ifade etti.



Konuşmaların ardından malzeme yüklü tır, dualar eşliğinde bölgeye gönderildi.