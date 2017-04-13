Adilcevaz'da Çiftçilere Aşılı Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından çiftçilere aşılı ceviz fidanı dağıtıldı.



İlçede aşılı ceviz yetiştiriciliği yapan Mehmet Akkoyun'dan alınan 2 bin 500 adet aşılı ceviz fidanı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan ikisi kadın olmak üzere 87 çiftçiye verildi. Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, ilçede aşılı ceviz üretimini arttırmak istediklerini ifade ederek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının desteğiyle ilçedeki dar gelirli ailelere aşılı ceviz fidanı desteğinde bulunduklarını söyledi.



Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un da bir konuşma yaptığı programa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Selami Savaş, kamu kurum amirleri ve çiftçiler katıldı. - BİTLİS