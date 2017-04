Adilcevaz'da Ceviz Hastalıklarıyla Mücadele Toplantısı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde son yıllarda görülen ceviz antraknozu ve ceviz hastalıkları ile mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.



İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, Adilcevaz ilçesinde ceviz üretimine önem verdiklerini belirterek, son yıllarda cevizde görülen antraknoz hastalığının çiftçiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Asak, bu tür toplantıları düzenleyerek, çiftçileri daha fazla bilgilendirmek istediklerini belirterek, bilgilendirme çalışmalarıyla yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek istediklerini ve bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber edeceklerini kaydetti.



Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ise, cevizin ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Geçtiğimiz hafta Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığının ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında ilçemizdeki çiftçilerimize 6 bin 500 adet ceviz fidanı dağıttık. Hemen akabinde ilçemizin aşılı cevizlerinden çiftçilerimize ve kurumlarımıza dağıttık. İlçemizdeki ceviz üretiminin arttırılması ve hastalıklarla mücadele konusunda bizler üzerimize düşen görevleri yapmaktayız. Bu konuda çiftçilerimizin de üzerine düşen görevlerini yapmaları gerekmektedir. İlçemiz ceviz üretiminin yapıldığı yer olmasına rağmen maalesef ceviz üretimi bitme aşamasına gelmiş durumdadır. Bir an önce el ele verip Adilcevaz cevizini daha iyi yerlere getirip bütün dünyaya pazarlamamız gerekmektedir. Bunun için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Ne yazık ki ağaçlarımız hastalıklardan tükeniyor. Kimse bakımını ve ilaçlamasını yapmıyor, yeni fidanlar dikmiyoruz. Bir an önce bu sorunun önüne geçmemiz gerekiyor. Hep birlikte elbirliği yaparak ağaçlarımızı bu hastalıklardan kurtaralım ve ilçemizdeki ceviz fidanı üretimini arttıralım. Herkes üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ederse, ilçemizin ekonomisine önemli katkı sağlayan cevizimizi bu tür hastalıklardan kurtarıp yeniden ekonomimize kazandırmış oluruz" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü mühendisleri Dr. Mehmet Kaplan ve Abdullah Akın, ceviz antraknozu ve ceviz hastalıkları ile mücadele yöntemleri konularında çiftçileri bilgilendirdi. - BİTLİS