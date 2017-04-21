Adilcevaz'da Aşılı Ceviz Fidanı Dikildi

Adilcevaz ilçesinde 500 aşılı ceviz fidanı toprakla buluştu.



Adilcevaz Kaymakamlığınca Kamile Karahan Ortaokulu öğrencilerinin de katılımıyla düzenlenen etkinlikle 500 aşılı ceviz fidanı dikildi.



Kaymakamı Arif Karaman, törende yaptığı konuşmada, her kuruma 10 fidan düşecek şekilde 500 aşılı ceviz fidesini toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Diktikleri her fidanı öğrencilere emanet ettiklerini ifade eden Karaman, "15 ila 20 yıl sonra burayı ziyaret ettiğinizde belki 'bu fidanı ben dikmiştim' diyeceksiniz. O yüzden bu fidanlara gözünüz gibi bakın. Bu ağaçlar sizlere emanet." dedi.



Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da ilçenin en değerli ürünlerinden olan cevizi çoğaltmanın hesabını yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda ilçemizin en kaliteli ceviz fidelerinden alınan kalemler aşılanarak toprakla buluşuyor. İnşallah bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek." diye konuştu.



Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, Onkoloji Hastanesi Başhekimi Gökhan Lap, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.