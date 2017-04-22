Adilcevaz'da 150 Aşılı Ceviz Fidanı Toprakla Buluştu

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamlığı, ilçedeki kurumlarla birlikte 5 buçuk dönümlük hazine arazisine 150 adet aşılı ceviz fidanı dikti.



Kaymakam Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kamu kurum amirleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, cevizli mahallesinde bulunan 5 buçuk dönümlük arazide 150 adet aşılı ceviz fidanı toprakla buluşturularak ceviz bahçesi oluşturuldu. Dikimi yapılan fidanlar Kaymakamlık bünyesinde çalıştırılacak olan İŞKUR elamanları ve kurumlar tarafından bakımı yapılarak ilçe ekonomisine kazandırılacak.



Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, yapılan çalışmalarla ilçe ekonomisine önemli katkı sağlanacağını ifade ederek, "İlçemizde ceviz fidanı yetiştiriciliğini geliştirmek için kurumlarımızla birlikte boş vaziyette bulunan hazine arazisini ceviz bahçesine çevirdik. İnşallah başlatmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde ilçemiz ceviz yetiştiriciliği konusunda önemli bir mesafe kat etmiş olacaktır" dedi.



Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirterek, "Sayın Kaymakamımızın öncülüğünde havaların ısınmasıyla birlikte ilçemizdeki ceviz bahçelerinin daha da arttırılması için çalışmalarımıza başladık. İnşallah yapılan bu çalışmalar sayesinde ilçemizdeki ceviz yetiştiriciliği daha iyi yerlere gelecektir. Bu çalışmaların yapılmasında başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS