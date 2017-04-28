Adil Öksüz'ün Kardeşi Hakim Karşısında

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Karabük Üniversitesinde görev yapmış, aralarında FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün kardeşi Ahmet Öksüz'ün de bulunduğu 16 şüpheli hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı.



Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma için, tutuklu sanıklar Ahmet Öksüz, Aladdin Yılmaz, Cahid Özdeveci·, Erdal Bi·ber, Hakan Suvak, Hüseyin Ci·noğlu, Hüseyin Çevi·k, Süleyman Semi·z, Serkan Esen, Salih Yıldırım, Mustafa Kurt ve Mahmut Çeli·k geniş güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine getirildi.



Kontrol noktası oluşturan, çevrede güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, avukatların yanı sıra sanık yakınlarının ve izleyicilerin X-Ray cihazından geçerek üst araması yapıldıktan sonra sonra salona girişine izin verdi.



Duruşmada, tutuklu 12 sanıkla tutuksuz sanıklar Turgay Türker ve Rüveyda Kılıçbay, sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu. Burhaniye F Tipi Cezaevinde bulunan tutuklu sanık Seymen Kahraman ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı. Duruşmada, firari olan Halil İbrahim Demi·rci·'nin ise bulunamadığı belirtildi.



8 Mart'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, Turgay Türker'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutuksuz sanık Rüveyda Kılıçbay'ın adli kontrol şartının devamına, Öksüz dahil diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ertelemişti.



İddianameden



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 84 sayfalık iddianamede, 14'ü tutuklu, biri tutuksuz ve biri firari olmak üzere 16 sanığın, 17-25 Aralık sonrası 2014 yılı içeresinde Bank Asya hesaplarına çeşitli miktarlarda ve küsuratlı olarak yaklaşık 1 milyon Türk lirası yatırdıkları, ayrıca diğer bankalardan da kredi kullandıkları yer alıyor.



Haklarında kamu davası açılan sanıkların, TCK'nın 314/2 maddesi gereğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.