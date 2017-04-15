Adil Öksüz'ün Adı Kısıklı 3217 Numaralı Sandıkta

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri imamı olduğu değerlendirilen firari Adil Öksüz'ün adının, yarın yapılacak referandum da İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Kısıklı Ortaokulu'nda bulunan 3217 numaralı sandık listesinde olduğu ortaya çıktı.

AKINCI İDDİANAMESİNE GİRMİŞTİ

Miliyet'ten Türker Karapınar'ın haberline göre; Akıncı iddianamesinde, firari Adil Öksüz'ün, darbe girişiminden önce FETÖ'nün sivil imamları ile birlikte aynı uçakla birden çok kere ABD'ye gittiği, darbe girişiminde yer aldıkları iddiasıyla tutuklanan şüpheli subaylarla birlikte Ankara'da çok sayıda toplantı yaptığı, toplantılarda darbe girişiminin planlamasının yapıldığı kaydedildi.

ÖKSÜZ'ÜN SANDIĞI KISIKLI ORTAOKULUNDA

Bazı siyasetçilerin açıklamalarına göre yurt içinde olduğu, iddia edilen Öksüz'le ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Buna göre, yarınki Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak halk oylamasında ikâmet adresi İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kısıklı mahallesi olan Öksüz'ün oy kullanacağı sandığın da, Kısıklı Ortaokulu'nda, 240 sıra numarası ile 3217 numaralı sandık olduğu öğrenildi. Öksüz'le aynı sandıkta akrabaları A.Ö. ve R.H.Ö.'nün de oyunu kullanacağı bildirildi.