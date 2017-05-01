Adil Kullanım Kotasında İlk Düzenleme Hayata Geçti

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet erişim hızı ve veri miktarının kullanıcılar için önemli göstergeler haline gelmesi üzerine adil kullanım kotası (AKK) sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesi önem kazandı. Bu kapsamda, limitsiz olarak tanıtılan paketlerde AKK veri miktarı ve AKK sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Mayıs itibarıyla kademeli geçiş başladı.

KOTAYA DAHİL EDİLMEYECEK

İnternet kullanıcılarının şebekeden yararlanmaları sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanan uygulamada, AKK olan paketlerde 02.00-08.00 saatlerinde internet kullanımları kotaya dahil edilmeyecek.

BTK, paketlerde sunulan kota miktarına ulaşıldığında AKK sonrası hız değerinin ihtiyacı karşılamadığı yönündeki talep ve şikayetleri değerlendirerek, gerek mobil gerekse sabit internette AKK sonrası hız değerlerinde iyileştirmeye ilişkin de düzenleme yaptı.



1 MART'TA BAŞLADI

Mobil internet hizmetinde, işletmeciler tarafından farklı seviyelerde AKK sonrası hız değerleri uygulanıyor.

BTK tarafından alınan kararla AKK sonrası veri indirme hızı mobil internet için asgari 128 Kbit/s olarak belirlendi. Mobildeki bu düzenleme 1 Mart'ta uygulanmaya başlandı.

Sabit genişbant internet hizmetinde ise AKK'li tüm paketlerde, indirme hızı tek bir değer olarak 3 Mbit/sn şeklinde uygulanmakta iken, yapılan düzenlemeyle paket hızına göre farklılaşan AKK sonrası indirme hızları belirlendi.



31 ARALIK 2018'DE KALKACAK

Buna göre, 16 Mbit/s hızında AKK'li paketi bulunan bir abone, AKK veri miktarına ulaştığında indirme hızı asgari 5 Mbit/s olacak ve abone bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilecek.

AKK uygulaması, 31 Aralık 2018'de tamamen kaldırılacak.