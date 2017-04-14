Adil Gür Referandum Anketini Açıkladı!
1 Kasım erken seçim sonuçlarını doğru bilen Adil Gür, 16 Nisan referandumuyla ilgili anket sonuçlarını açıkladı. Adil Gür'ün araştırmasına göre yüzde 60.8'le evet sonucu önde görünüyor.
Referanduma sayılı günler kala bir anket şirketi daha tahminlerini açıkladı. Adil Gür, 8-13 Nisan'da yaptıkları anketin sonuçlarını duyurdu.
YÜZDE 60.8'LE EVET ÖNDE
1 Kasım seçimlerinin sonucunu önceden bilen Adil Gür, merakla beklenen 16 referandum anketinde 'evet' oylarını önde gürdü.
Adil Gür'ün anket sonuçları şöyle:
Evet: yüzde 60.8
Hayır: yüzde 39.2.
8-13 NİSAN GÜNLERİ ARASINDA YAPILDI
Anketin 8-13 Nisan 2017 günleri Türkiye genelinde 47 ilde, 252 mahalle – köy ve beldede, 18 yaş ve üstü toplam 6.048 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldığı belirtildi.