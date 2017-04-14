Adil Gür Referandum Anketini Açıkladı!

Referanduma sayılı günler kala bir anket şirketi daha tahminlerini açıkladı. Adil Gür, 8-13 Nisan'da yaptıkları anketin sonuçlarını duyurdu.

YÜZDE 60.8'LE EVET ÖNDE

1 Kasım seçimlerinin sonucunu önceden bilen Adil Gür, merakla beklenen 16 referandum anketinde 'evet' oylarını önde gürdü.

Adil Gür'ün anket sonuçları şöyle:

Evet: yüzde 60.8

Hayır: yüzde 39.2.

8-13 NİSAN GÜNLERİ ARASINDA YAPILDI

Anketin 8-13 Nisan 2017 günleri Türkiye genelinde 47 ilde, 252 mahalle – köy ve beldede, 18 yaş ve üstü toplam 6.048 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldığı belirtildi.