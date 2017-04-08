Adidas, 3D Yazıcıyla Üretilen Ayakkabıları Piyasaya Sokuyor

Adidas, 3D yazıcıyla üretilen 'Futurecraft 4d' ayakkabısının tanıtımı yaparak bir ilke imza attı. Normal üretim sürecinden 100 kat daha hızlı üretildiği belirtilen ayakkabıların sektörü tamamen değiştireceği düşünülüyor.

DİJİTAL ORTAMDA TASARLANDI

Adidas, Silikon Vadisinin şirketlerinden Carbon ile ortaklık kurarak, dijital ortamda tasarlanan ayakkabıları üretmek için harekete geçmişti. Bu ortaklıktan ortaya çıkan ilk ürünün tanıtımı yapıldı.

Piyasadaki 3D yazıcılarda kullanılan materyaller kırılgan ve yumuşak olduğundan bir ayakkabı üretmek şu an için mümkün görünmüyordu. Ancak Carbon şirketinin teknolojisiyle hem sert hem de esnek bir materyal kullanıldı. Kızılötesi lazer ile özel olarak kullanılan bir sıvıdan doku üretildi. Yani ışınlar sıvıyı katı bir maddeye çevirdi ve ortaya hem esnek hem de sağlam bir taban çıktı.



GELECEK YILLARDA ARTIŞ GÖSTERECEK

Şu an için 'VIP' klasmanında sınırlı sayıda üretilen ayakkabılar ilerleyen yıllarda her mağazada görülecek. Adidas, 5 bin çift ürünün sonbahar ve kış aylarında raflarda olacağını duyurdu. Gelecek yıl ise bu sayınının katlanacağını ve 100 bin çift basılmasının planlandığını açıkladı.

"HER SPORCUYA ÖZEL ÜRETECEĞİZ"

3D yazıcılar ile piyasalarda hem zaman hem de paradan tasarruf edileceği, daha özelleştirilmiş tasarımların ortaya çıkacağı öngörülüyor. CNNTech'e konuşan bir Adidas yetkilisi, "3D yazıcılar ile 100 kat daha hızlı ve daha verimli bir üretim süreci geçiriyoruz." açıklamasını yaptı. Şu an için ürünlerini sınırlı sayıda ürettiklerini söyleyen yetklili, "Uzun vadede her atlete özel olarak, kendi fiziksel yapılarına ve isteklerine göre ayakkabılar üreteceğiz." dedi.